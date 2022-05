HET PUNT VAN VAN IMPE. “Sammy Mahdi wil de zorg claimen. Met Wouter Beke als minister is dat hopeloos”

Een dramatische opiniepeiling – 8,7% voor de ooit zo onaantastbare christendemocraten – was de genadeslag voor Joachim Coens. “Maar met een nieuwe voorzitter zijn alle problemen niet opgelost”, zegt Liesbeth Van Impe. “De verdeeldheid is enorm. Het verbaast me dat zo’n kleine partij nog in zoveel stukjes kan uiteenvallen.”

Naast de analyse van de toekomst van CD&V hebben Jeroen en Liesbeth het deze week ook over het verbod op gokreclame – “Zitten we hier met Georges-Louis Bouchez aan tafel?” – én over het proces dat over de hele wereld via TikTok gevolgd wordt: Johnny Depp vs Amber Heard. “Eigenlijk: Johnny Depp klinkt daar zelfs een beetje als Jack Sparrow.”