Bijna 1 miljard dollar schadevergoeding voor slachtoffers van ingestort gebouw in Florida

De nabestaanden en families van de slachtoffers van de instorting van een flatgebouw in Florida zullen minstens 997 miljoen aan schadevergoedingen ontvangen. Dat heeft een advocaat van een van de eisers laten weten aan het Franse persagentschap AFP.

De schikking, die woensdag door een rechtbank in de Miami-Dade County werd aangekondigd, maakt een einde aan een collectieve rechtszaak tegen verschillende entiteiten. Met name de ontwikkelaars van een nabijgelegen bouwproject werden ervan beschuldigd bijgedragen te hebben tot de instorting van het gebouw, door de trillingen tijdens hun werkzaamheden.

Het twaalf verdiepingen tellende gebouw, Champlain Towers South, stortte op 24 juni vorig jaar deels in in Surfside, ten noorden van Miami Beach. Daarbij kwamen 98 mensen om het leven. De oorzaak van de instorting is nog niet officieel vastgesteld, maar uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de structuur van het gebouw op sommige plaatsen aangetast leek te zijn.