Nieuw Spaans wetsvoorstel wil vrouwen drie dagen menstruatieverlof per maand geven

Volgende week wordt er een nieuwe wet voorgesteld waar een nieuwe regeling voor menstruatieverlof instaat. De Spaanse regering zou de maatregel volgende week goedkeuren als onderdeel van een breder wetsvoorstel rond reproductieve gezondheid en abortusrechten.

Het nieuwe wetsvoorstel zou het mogelijk maken voor vrouwen om drie dagen per maand vrijaf te nemen als ze pijnlijke maandstonden hebben. Dat schrijft de krant El Pais. Vrouwen zouden die dagen kunnen krijgen mits medische toestemming en die periode zou ook uitgebreid kunnen worden naar vijf dagen voor vrouwen met menstruaties die leiden tot hevige krampen, misselijkheid, duizeligheid en overgeven.

Momenteel hebben slechts enkele Aziatische landen, waaronder Japan, Zuid-Korea en Indonesië de mogelijkheid om menstruatieverlof op te nemen.

In het plan zou ook staan dat scholen verplicht worden om maandverband te verstrekken aan meisjes die dat nodig hebben. En ook wordt het btw op maandverband en tampons van de verkoopprijs in supermarkten afgetrokken. In hetzelfde hervormingspakket is de linkse regering van Spanje van plan abortus op grotere schaal beschikbaar te maken door de vereiste van ouderlijke toestemming voor 16- en 17-jarigen te schrappen.