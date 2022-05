Wat koop je nog voor 170.000 euro? In Blind gekocht kreeg makelaar Béa net geen appelflauwte toen ze het budget van alleenstaande mama Bianca te horen kreeg. Maar is dat bedrag op de Vlaamse vastgoedmarkt écht maar een peulenschil? Wij zochten het uit, en we vonden een kot, een huis met buitentoilet en een plezierjacht. “Als je wat handig bent, dan lukt het misschien wél?”