Dappere hond kan voorkomen dat Brits meisje van 2 jaar gekidnapt wordt

Een dappere hond heeft in het Britse Hampshire de kidnapping van een tweejarig meisje kunnen voorkomen. De hond liep achter de kidnapper aan en beet hem in zijn been. Zo kon het meisje ontvluchten.

In het Britse Hampshire was een mama donderdag een ochtendwandeling aan het maken met haar dochter en hond. Twee mannen benaderden de mama met kind, omdat ze naar eigen zeggen geïnteresseerd waren in de hond. Maar toen pakte één van de mannen het tweejarige meisje op en liep weg met haar.

De hond van het gezin liep achter de man aan en beet hem in zijn been. De kidnapper liet daarop het meisje los.

De politie is momenteel nog op zoek naar de twee mannen. De poging tot kidnapping wordt bij de politie “erg serieus” genomen. “We beseffen heel goed dat dit incident een grote impact zal hebben op de gemeenschap”, klonk het. “Onze agenten voeren een uitgebreid onderzoek uit in de omgeving - waaronder huis-aan-huisbezoeken, camerabeelden en er zullen zeer zichtbare patrouilles in het gebied zijn om de gemeenschap gerust te stellen.”

(sgg)