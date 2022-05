Wouter Beke neemt ontslag als Vlaams minister

“Wie de eer heeft om voor zijn partij minister te worden, die doet dat met de ingesteldheid om een partijprogramma te realiseren, zaken te realiseren voor de eeuwigheid. Maar met de wetenschap dat het altijd de laatste dag kan zijn. Vandaag is het mijn laatste dag”, zei Beke donderdagavond.

“De voorbije twee jaar heb ik me met hart en ziel ingezet. Ik ben fier op wat ik met de hele ploeg de voorbije twee jaar heb kunnen realiseren. Verwezenlijkingen die nauwelijks de kranten hebben gehaald, maar toch als mijlpalen kunnen beschouwd worden. En voor duizenden en duizenden mensen het verschil hebben gemaakt.”

Beke somde een hele reeks van die verwezenlijkingen op. Zo had hij het onder meer over de investeringen in de centra voor geestelijke gezondheid, 1 miljard euro investeringen in de infrastructuur van de ziekenhuizen, het wegwerken van de wachtlijst voor personen met een handicap die de zwaarste noden hebben,...

“Veel van die realisaties zijn naar de achtergrond geduwd door de pandemie. Een pandemie die nog niet ten einde is”, zei Beke. Het was volgens de voormalig minister vaak balanceren tussen de strijd tegen het virus en het behoud van het mentaal welzijn. Hij is nog het meest fier op de vaccinatiecampagne. “De eerstelijnszones, het agentschap (Zorg en Gezondheid, red.), de mobilisatiekracht,... Het zal voor altijd een zeer mooie herinnering blijven.”

Woonzorgcentra

Beke lag al langer onder vuur. Het werd hem aangewreven dat hij de coronacrisis totaal mismeesterde. Nergens sloeg het virus zo hard toe als in de woonzorgcentra, een Vlaamse bevoegdheid die Beke nota bene zelf overhevelde tijdens de Zesde Staatshervorming. De roep om ontslag kwam toen al een paar keer naar boven. Beke bleef toen altijd zitten.

Maar daarvoor had hij al zijn krediet al verschoten. Sinds de verkiezingen van 2019 was Beke als voorzitter aangeschoten wild. Zeker toen hij het zekere voor het onzekere nam en zichzelf een ministerpost toe-eigende. Toen al tegen de zin van veel van de parlementsleden.

Hij wist zijn blazoen wat op te poetsen door een goede vaccinatiecampagne, maar hij kreeg zijn ministerschap nooit meer op de rails. Daarna bleef hij in de hoek zitten waar de klappen vielen. Een drama in crèche in Gent legde de gammele werking van de kinderopvang bloot. Een uitspraak over het ouderschapsverlof ging recht tegen de partijlijn in.

Het lot van Beke raakte helemaal bezegeld toen na een rampzalige peiling Joachim Coens de handdoek in de ring gooide als partijvoorzitter. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen duwden partijleden stevig door voor het hoofd van Beke. Ook de gedoodverfde opvolger van Coens, Sammy Mahdi, wilde niet uitsluiten dat Beke plaats moest ruimen.

Beke liet het uiteindelijk zelf niet zo ver komen.

