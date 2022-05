Vechtpartij tussen scholieren en vader aan schoolpoort blijft niet zonder gevolgen: “De leerlingen blijven voorlopig thuis”

De politie startte een onderzoek en de school verleent daarbij haar volledige medewerking, verklaart Inge De Laet, directrice van het Sint-Paulusinstituut. Ze reageert daarmee op een incident maandag aan de schoolpoort, waarbij een vader slaags raakte met enkele leerlingen van de school. De vechtpartij werd gefilmd.

“Omwille van het lopende onderzoek en de privacy van alle betrokkenen is de directie noodgedwongen beperkt in haar communicatie”, zegt De Laet, die wel meegeeft dat structureel pestgedrag niet aan de oorzaak van het voorval lag. Volgens de directrice was de vechtpartij het gevolg van een incident eerder die dag.

“Geweld tolereren we niet op onze school en de leerlingen die geweld gebruikten zijn daarom voorlopig van school afwezig”, zegt De Laet. “De school had daarover contact met alle ouders.”

“Onze leraren namen de tijd om met hun leerlingen over de gebeurtenissen in gesprek te gaan en blijven zoals altijd beschikbaar voor leerlingen die de nood voelen om daarover te praten. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat we als één team achter ons project staan om de warmte en verbinding waar we dagelijks aan werken, verder voelbaar te maken.” (cbh)