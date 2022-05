Reacties op ontslag Wouter Beke: Van “Je bent en blijft een grote meneer” tot “Ontslag was onvermijdelijk”

Na Joachim Coens neemt opnieuw een partijlid van de CD&V ontslag. Donderdag besloot Vlaams minister Wouter Beke zijn ontslag aan te kondigen. Verschillende partijgenoten en collega’s hebben op Twitter gereageerd op zijn ontslag. Zo noemde partijgenoot en kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi hem “een grote man”. “Bedankt voor alle kansen die je mij gaf @wbeke. Je bent en blijft een grote meneer. Vandaag opnieuw. Merci”, schreef Mahdy op Twitter.

Joachim Coens, die vorige week nog ontslag nam als voorzitter van CD&V, was zelf ook bij de eersten om te reageren. “Begrip voor de keuze van @wbeke. Ik betreur hoe het gelopen is. Welzijn is een belangrijk departement, waar onder Wouter veel gerealiseerd is. Dank Wouter”, schreef Coens op Twitter.

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) noemt het ontslag van Beke “overmijdelijk”. “Dramatisch bilan. Maar ontslag is nooit essentie. Het Vlaams zorg/welzijnsbeleid moet fundamenteel anders. Op maat v mensen, meer erkenning voor zij die het nodig hebben en zij die zorg verstrekken. Dat zijn politieke keuzes. Ook voor opvolger”, klinkt het op Twitter.

Ook partijgenoot Hilde Crevits reageerde via Twitter op het ontslag van Beke: “Veel begrip voor de beslissing van @wbeke. Jarenlang samengewerkt, altijd met evenveel inzet en engagement voor partij en als minister. Heel veel dank”, klinkt het.

Niet alle reacties zijn even positief of aanmoedigend. Zo schrijft Jos D’Haese van de PVDA op Twitter dat Beke ontslag neemt door de slechte peilingen, niet omdat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt: “Het drama in de woonzorgcentra, de fraude bij het contactonderzoek en de wantoestanden in de kinderopvang waren niet voldoende voor @wbeke om zijn verantwoordelijkheid te nemen, ontslag neemt hij omwille van een slechte peiling”, schrijft hij. Daarnaast heeft hij ook kritiek op de uitspraken van Beke tijdens de persconferentie, de Vlaamse minister sprak namelijk over de vele zaken die hij verwezenlijkt heeft, terwijl er al langer kritiek was op zijn beleid. “Zelfs op de persconferentie waar hij zijn ontslag aankondigt, krijgen we alleen een lange lijst verwezenlijkingen te horen. Terwijl net daar het probleem zit: bij het beleid van de afgelopen jaren”, schrijft D’Haese.