Recordaantal drugsdoden in de VS in 2021

Het aantal drugsdoden in de VS is vorig jaar gestegen tot een recordhoogte van meer dan 107.000. Dat is het equivalent van een fatale overdosis om de vijf minuten, aldus de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat er vorig jaar 107.622 overlijdens waren als gevolg van een overdosis drugs in het land met 330 miljoen inwoners. Dat is bijna 15 procent meer dan in 2020. “Dit is onaanvaardbaar”, aldus Rahul Gupta, directeur van het nationaal drugsbestrijdingsbeleid van het Witte Huis.

De drugsepidemie in de VS wordt al jaren aangewakkerd door het gebruik van opioïden.

Afgelopen november had het CDC al gemeld dat de VS voor het eerst de grens van 100.000 drugsdoden op twaalf maanden had overschreden.