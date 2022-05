Alles is er zogezegd minder dan bij de mannen: het niveau, de centen en de aandacht. Er was nochtans een tijd dat vrouwenvoetbal groter was dan mannenvoetbal. Een nieuw boek van onze reporter Pieter-Jan Calcoen en drievoudig Gouden Schoen Tessa Wullaert vertelt hoe jaloerse mannen daar een stokje voor staken.