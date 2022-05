PORTRET. Ministerschap van Wouter Beke (CD&V) moest een bekroning van zijn carrière worden, maar het werd een calvarietocht

Wouter Beke (CD&V) was 31 maanden lang Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid. Het werd een calvarietocht. Hij lag achtereenvolgens onder vuur voor zijn aanpak van de coronapandemie in de woonzorgcentra, voor wantoestanden in de kinderdagverblijven, en omwille van uitspraken over het ouderschapsverlof. Toch was het pas na een dramatische peiling van VRT, dat Wouter Beke aanvaardde dat hij ontslag moest nemen.