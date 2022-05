Einde seizoen voor Benito Raman na trap op training

Geen Benito Raman in de selectie bij Anderlecht tegen Antwerp. De aanvaller kreeg een trap op training en zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen.

Raman was dit seizoen goed voor twaalf goals en zes assists, maar moest zich vooral tevreden stellen met een rol als supersub. Ook Mario Stroeykens ontbrak in de kern van Vincent Kompany, die uiteindelijk Antoine Colassin in zijn ruime kern opnam. Maar die laatste haalde uiteindelijk de bank niet.