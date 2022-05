De cryptomarkt verliest plots 200 miljard dollar: hoe komt dat? En wat betekent dat voor wie geïnvesteerd heeft in bitcoin?

De cryptomarkt kreeg de voorbije weken de ene opdoffer na de andere te verwerken, maar vandaag lijkt de cryptokoers in vrije val te zijn. Één bitcoin was donderdagochtend minder dan 27.000 dollar waard, zo laag stond de digitale munt al niet meer sinds december 2020. En ethereum verloor op 24 uur tijd bijna 25 procent. Wat is er gaande in de cryptowereld? En wie voelt hier allemaal iets van?