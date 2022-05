Ware proporties van Partygate worden stilaan duidelijk: geen feestjes maar toch al meer dan 100 boetes

Eind 2021 mocht klinken en drinken weer. Maar Financiënminister Sunak en premier Johnson krijgen eerder al een boete voor een verjaardagsfeestje in volle lockdown. — © AFP

Het waren geen feestjes en er werden bij de “werkvergaderingen” geen coronaregels geschonden. Dat herhaalde de Britse premier Boris Johnson eind vorig jaar tot treurens toe. Donderdag maakte de Londense politie bekend dat er nog eens 50 coronaboetes waren uitgeschreven. Het brengt het – voorlopige – totaal al boven de honderd. Partygate is nog niet uitgewoed. Al is het op de oppositiebanken iets stiller, nu er ook een onderzoek loopt tegen Labour-leider Keir Starmer wegens een bierfeestje in volle lockdown.