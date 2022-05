Belgisch PSV-talent Johan Bakayoko krijgt na topseizoen prijs uit handen van Louis van Gaal: “Je hebt een slimme keuze gemaakt”

LEES OOK. Belgisch voetbaltalent Johan Bakayoko bewijst nog maar eens wat voor een gouden linker hij heeft

Bakayoko speelde een fantastisch seizoen in de Nederlandse tweede klasse. Onze landgenoot, ook een vaste waarbij de Belgische beloften, scoorde 17 doelpunten en deelde 10 assists uit. Nooit eerder deed een U23-speler van PSV beter in een seizoen.

“Ik ben naar Nederland gekomen omdat ik vind dat de opleiding net wat beter is dan in België”, aldus de aanvaller. “Ik ben het helemaal met je eens”, lachte Van Gaal. “Heel slim van je om te kiezen voor PSV en ik feliciteer je ermee, want dat is toch het buitenland.”

Volgens het Eindhovens Dagblad is het de bedoeling dat Bakayoko volgend seizoen doorstroomt naar de A-ploeg van de Nederlandse topclub. Daar wordt clublegende Ruud van Nistelrooij volgend seizoen trainer. “Hij voetbalt zo dominant, je vergeet dat hij pas achttien jaar is”, zei de gewezen Nederlandse topspits eerder dit seizoen over Bakayoko.