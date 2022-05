Jonas Ivens in beeld als opvolger voor Wouter Vrancken bij KV Mechelen

In de zoektocht naar een opvolger voor Wouter Vrancken denkt KV Mechelen aan Jonas Ivens (37).

De ex-speler van KV is momenteel aan de slag bij Monaco als assistent-coach van Philippe Clement. Voordien was hij 2,5 seizoenen de rechterhand van Clement in de staf van Club Brugge. Ivens past binnen het profiel wat KV voor ogen heeft: een jonge, Nederlandstalige coach met de nodige ervaring en iemand die voeling heeft met het DNA van de club.

Verder heeft KV de piste Jonas De Roeck nog altijd niet helemaal opgegeven. De Roeck was topkandidaat bij KV, maar heeft een mondeling akkoord om zijn contract bij Westerlo te verlengen. Dit weekend wordt zijn nieuwe contract in principe ondertekend. Ook Carl Hoefkens werd gepolst door KV, maar de assistent-coach van Club Brugge houdt zelf de boot voorlopig af.

Naast de Belgische kandidaten zijn er ook een paar buitenlandse opties. Zo circuleren ook de namen van Bernd Hollerbach (STVV) en Danny Buijs (FC Groningen) als kanshebbers.(thst, dvd pjc, ybw)