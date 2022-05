De eerste helft was een opsomming van al wat hij gepresteerd heeft, dan waren er emoties over het drama in ’t Sloeberhuisje, zijn vrouw en dochter speelden een prominente rol, en dan dook plots die oranje pull op. Er zat véél in de opmerkelijke afscheidsspeech van Wouter Beke. “Mijn verwezenlijkingen hebben nauwelijks de krant gehaald.”