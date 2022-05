Dit weekend start de zomer: kust en andere trekpleisters maken zich op voor topweekend

“Maxima tot 28 graden op zondag.” En dat midden mei? Het lijkt wel zomer. Komend weekend kan het dan ook aardig druk worden bij de toeristische trekpleisters die ons land rijk is. Aan de kust zitten de hotels aan 70 procent capaciteit en heel wat populaire restaurants zitten vol. In het binnenland ziet Pairi Daiza de reservaties omhoogschieten en in de Zoo van Antwerpen zijn alle ijsjesventers opgeroepen voor extra shiften.