Honderden kinderen in Vlaanderen zullen volgend schooljaar niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Oorzaak is het schrijnende plaatsgebrek in de buitengewone scholen. In Antwerpen alleen gaat het om 734 kinderen. “Sommige ouders moeten van job veranderen of verhuizen voor hun kinderen”, zegt ouderkoepel VCOV.