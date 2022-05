Real Sociedad en scorende Adnan Januzaj hijsen zich steviger in top zes na zege tegen laagvlieger

Real Sociedad heeft zich donderdagavond op de 36e speeldag van La Liga steviger in de top 6 gehesen. In eigen huis ging laagvlieger Cadiz ruim voor de bijl met 3-0.

Het duurde 19 minuten vooraleer voormalig AA Gent-aanvaller Alexander Sørloth de ban brak op aangeven van routinier David Silva. In de tweede helft kreeg de gastheer een penalty, die Adnan Januzaj (53.) verzilverde. Portu (90.+7) diepte op zijn beurt de score in de slotseconden nog wat verder uit met een rake elfmeter. Januzaj mocht na 78 minuten gaan rusten.

Dankzij de overwinning nemen de Basken een stevige optie op de zesde plaats in de eindklassering van de Spaanse hoogste voetbalafdeling en hebben ze ook nog uitzicht op de vijfde positie. Ze tellen op twee speeldagen van het einde 59 punten. Dat zijn er twee minder dan Real Betis en zes meer dan Villarreal, dat later op de avond zelf wel nog in actie komt.

Zowel de vijfde als de zesde stek geven recht op een rechtstreeks ticket voor de Europa League volgend seizoen. Nummer zeven moet genoegen nemen met de kwalificaties voor de Conference League.