Onze hoofdredacteur over het ontslag van Wouter Beke: “Het slimste jongetje van de klas, dat toch verslingerd raakte aan de macht”

De minister Wouter Beke die dan toch ontslag nam, was nog slechts een schim van wat de CD&V-voorzitter Wouter Beke op zijn beste momenten was. Beke leek lang voorbestemd voor een rol in de coulissen, maar groeide gestaag en discreet uit tot een machtsfactor van belang. Tot hij zijn hand overspeelde en zichzelf voor bewezen diensten bedankte met een ministerpost. Het afscheid kon alleen maar wrang worden.