Nooit willen wijken, tot de laatste peiling: een reconstructie van het ontslag dat onvermijdelijk werd

Wouter Beke stapt dan toch op als Vlaams minister van Welzijn. Het ministerschap van de Limburger was één langgerekte doodstrijd, met het coronadrama in de woonzorgcentra en de dood van een kind in een crèche als absolute dieptepunten. Al weken speelde Beke met het idee er de brui aan te geven, maar het ontslag van zijn eigen voorzitter bracht alles in een stroomversnelling. Een reconstructie.