Club Brugge is gecharmeerd door Casper Nielsen van Union

In de zoektocht naar een bijkomende middenvelder is Club Brugge uitgekomen bij Casper Nielsen (28) van Union.

Club heeft al inlichtingen ingewonnen over de Deense international, maar concrete onderhandelingen zijn nog niet aan de gang. Nielsen heeft eerder al aangegeven dat hij graag een stap hogerop wil zetten en Club past in dat plaatje: blauw-zwart staat op een zucht van rechtstreekse deelname aan de Champions League en staat in Denemarken ook hoger aangeschreven dan Union, wat de WK-kansen van Nielsen zou doen toenemen.

De waarde van Nielsen bedraagt volgens Transfermarkt 4,5 miljoen euro, maar volgens de Deense entourage van de speler is hij voor een lager bedrag op te pikken. Union heeft Nielsen beloofd te zullen meewerken aan een overgang.

Opmerkelijk: ei zo na zorgde Nielsen er woensdag voor dat Club nog niet zo dicht bij een nieuwe landstitel stond. Hij maakte op Jan Breydel de 1-1, maar de goal werd afgekeurd.

(pjc, kvu)