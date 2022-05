Dode en twaalf gewonden bij aanslag in Karachi

De ontploffing gebeurde donderdagavond laat in de wijk Saddar. “Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek werd de bom in een motor geplaatst”, zei een woordvoerder van de politie van Karachi. Het is niet meteen duidelijk wat het doelwit van de aanslag was.

Verscheidene voertuigen raakten beschadigd, waaronder een van de kustwacht. Het dodelijke slachtoffer was een passant.

Twee weken geleden vond in Karachi nog een zelfmoordaanslag plaats die vier levens kostte. Drie van de slachtoffers waren Chinezen: de aanslag viseerde een busje van het personeel van een cultureel programma van Peking aan de universiteit van Karachi. De aanslag werd opgeëist door een separatistische beweging uit Beloetsjistan.