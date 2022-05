Kiev stelt Rusland ruilovereenkomst voor in hoop soldaten in Azovstal-fabriek te redden

Het Azov-regiment deelde beelden van gewonde soldaten in de fabriek. — © EPA-EFE

De Oekraïense leiding stelt een ruildeal voor aan het Russische leger met als doel de laatste verdedigers te redden die zich verschansen in de Azovstal-staalfabriek in de belegerde havenstad Marioepol.

“We zullen onze zwaargewonde jongens vervoeren via een humanitaire corridor”, beschrijft plaatsvervangend regeringsleider Irina Veresjoek het voorstel. Tegelijkertijd zal het Oekraïense leger Russische krijgsgevangenen vrijlaten. De onderhandelingen hierover zijn nog volop aan de gang en er is nog geen overeenstemming bereikt.

Verestsjoek zei eerder dat in de staalfabriek nog ongeveer duizend verdedigers aanwezig zijn van wie de helft gewond is. Rusland zegt dat er 2.500 Oekraïense strijders en buitenlandse soldaten verschanst zijn in het complex.

De afgelopen dagen waren er verschillende berichten over het fysieke lijden van de gewonde Oekraïense soldaten in de staalfabriek. Volgens dokters is er een acuut tekort aan medicijnen.

LEES OOK. Azov-regiment deelt aangrijpende beelden van zwaargewonde soldaten in staalfabriek in Marioepol

De staalfabriek is het laatste bastion van de Oekraïense verdediging in de zwaar belegerde havenstad Marioepol. Het Russische leger eist dat de Oekraïners zich overgeven, maar de troepen weigeren dat. Volgens Veresjoek willen ze niet gevangengenomen worden en verdient dat respect.

Het zou momenteel niet haalbaar zijn om Azovstal met een militair offensief te bevrijden.

LEES OOK. Beslissende strijd om Azov-staalfabriek ingezet, Oekraïense militairen getuigen: “Wij moeten dood, want wij hebben te veel gezien” (+)