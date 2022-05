“Zeker vijf burgers gedood bij gevechten in Donetsk”

Bij hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense troepen zijn in de regio Donetsk minstens vijf burgers omgekomen volgens Oekraïense bronnen. De informatie kon niet onafhankelijk bevestigd worden.

Vier slachtoffers vielen volgens het Telegram-kanaal van de regionale Oekraïense autoriteiten in de plaatsen Novoselivka, Avdiivka en Liman. Nog een burger kwam volgens lokale media om in Jasinoevata, dat onder controle staat van pro-Russische separatisten.

Voorts meldde het Oekraïense leger bombardementen op de industriestad Krementsjoek, in het centrum van Oekraïne. Volgens de regionale militaire bevelhebber Dmitri Lunin, geciteerd door persbureau Unian, gaat het om de grootste aanval op de stad sinds de Russische inval in Oekraïne eind februari. De Russen zouden volgens hem twaalf raketten hebben afgevuurd. Een raffinaderij raakte beschadigd. Voorlopig zijn geen gewonden in Krementsjoek gemeld.