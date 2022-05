Afgelopen drie jaar meer dan 300 rechts-extremisten geteld bij Duitse veiligheidsdiensten

Over een periode van drie jaar zijn 327 leden van de Duitse veiligheidsdiensten, zowel op federaal als op deelstaatniveau, geteld die banden hebben met extreemrechts. Dat blijkt vrijdag uit een rapport van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Velen van hen zitten in chatgroepen waar extremistische inhoud gedeeld wordt, maar er zijn geen aanwijzingen van een netwerk over verschillende organisaties of deelstaten heen.