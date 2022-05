Henk ten Cate vindt zijn voormalige aanvoerder ’absoluut’ goede coach voor Ajax: “Essentieel dat Schreuder dezelfde mogelijkheden én rugdekking krijgt als Ten Hag”

Alfred Schreuder is verguld met zijn nieuwe job als hoofdtrainer van Ajax. „Dit is voor mij eervol, een geweldige kans.” — © BELGAIMAGE

AGeen seconde hoeft Henk ten Cate erover na te denken of Alfred Schreuder (49) een goede trainer voor Ajax is. „Absoluut!”, zegt de Amsterdammer, die in het seizoen 2006/’07 zelf aan het roer stond bij Ajax en Schreuder tussen 2000 en 2003 als aanvoerder onder zijn hoede had bij NAC Breda. „Alfred komt met meer bagage binnen dan Erik ten Hag in december 2017. Ik hoop dat hij ondanks het vertrek van Marc Overmars de tijd krijgt om te bouwen. Net zoals Erik die kreeg.”