Zijn moeder achterna? Prins William gooit protocol overboord en deelt stevige knuffel uit aan geëmotioneerde oude man

De Britse prins William liet het protocol even achterwege tijdens een bezoek aan Schotland en gaf daar een stevige knuffel aan een geëmotioneerde oude man. Britse royaltywatchers mijmeren daardoor weer over zijn overleden moeder Diana.

Twee dagen waren prins William en Kate, de hertog en hertogin van Cambridge, de voorbije week in Schotland. Het mooiste moment van de reis kwam er woensdag, toen William bij een bezoek aan Glasgow plots een 66-jarige gepensioneerde man uit het publiek besloot vast te nemen. William gaf zijn naamgenoot William Burns een stevige knuffel terwijl zijn vrouw naast hem stond te stralen. De zestiger was duidelijk geëmotioneerd door het gebaar van William, die daarmee het protocol helemaal achterwege liet. Volgens het boekje behoren alleen een buiging of een hand tot de mogelijkheden.

De aanleiding voor de knuffel is niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk worden wel veel gelijkenissen gezien met de moeder van de prins, wijlen prinses Diana. Zij stond bekend voor haar voorliefde voor knuffels en ze gaf er geregeld een aan de vele mensen die haar toejuichten wanneer ze in het openbaar verscheen.