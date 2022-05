Elia zoekt 600 miljoen euro kapitaal voor versnelling energietransitie

Door de Europese Green Deal en de spanningen door de oorlog in Oekraïne klinkt de vraag om een versnelde energietransitie luider. Voor extra windparken of een massale invoering van elektrische wagens en warmtepompen zijn ook investeringen in stroomnetten nodig.

Het zou de derde grote kapitaalronde van Elia zijn sinds de beursgang in 2005. In 2010 haalde het 300 miljoen euro op voor de overname van het Duitse 50Hertz, in 2019 436 mijloen euro voor de aanleg van de Nemo-kabel naar het Verenigd Koninkrijk en versterkingen in België.