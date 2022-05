Gianluigi Donnarumma wil dat PSG keuze maakt: “Geen seizoen meer waarin Navas en ik rol van eerste doelman delen”

Gianluigi Donnarumma werd na zijn Europese titel met grote trom binnengehaald bij PSG. Maar Keylor Navas liet zich niet zomaar opzij drummen, waardoor beide doelmannen om beurt in doel stonden. Die situatie lijkt stilaan onhoudbaar in Parijs. “Ik geloof niet dat er nog een seizoen komt dat Navas en ik de rol van eerste doelman zullen delen”, zegt Donnarumma, dit seizoen vaak op zoek was naar zijn beste vorm. “Het was geen gemakkelijke start. Het is de eerste keer dat ik buiten Italië speel. Dat vroeg toch om heel wat aanpassingen. Ik weet dat ik beter kan. Daarom stond ik ook maar de helft van de wedstrijden tussen de palen. Dat was een bittere pil om te slikken. Gelukkig heb ik veel steun vanuit de club gekregen.”

Donnarumma en Navas komen goed overeen, maar een keuze dringt zich op. “We hebben het tot nu toe goed onderling opgelost, maar ik geloof niet dat er nog een seizoen komt waarin we de job delen. De club zal keuzes moeten maken. Ik wil alleszins blijven volgend jaar.”

Navas moest eerder al plaats ruimen voor Thibaut Courtois bij Real Madrid.