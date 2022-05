Genk

Een boete voor een snelheidsovertreding in Genk… begaan op 1 januari 1970. Hubert Berghs (66) was maar wat verbaasd toen hij die bekeuring zopas in zijn brievenbus terugvond. Door een technisch probleem kregen 222 mensen een foute brief. “Ik was toen minderjarig en mocht niet eens met de auto rijden.”