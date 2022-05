Na Molenbeek verbiedt ook Anderlecht preventief werkbezoek van Geert Wilders en Filip Dewinter

De extreemrechtse kopstukken Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Geert Wilders (PVV) wilden Molenbeek bezoeken nadat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Humo had laten verstaan dat hij zich niet in België voelde wanneer hij door Molenbeek rijdt. Dewinter en Wilders hadden een officiële aanvraag ingediend voor hun wandeling door Molenbeek, maar die is nu via een politieverordening verboden. De risicoanalyse van de politie was negatief. De actie is niet enkel verboden voor beide politici, maar voor alle deelnemers, tegenhangers en samenscholingen van personen in het kader van de actie. Wie toch actie voert op Molenbeeks grondgebied zal bestraft worden.

Ook de gemeente Anderlecht heeft nu beslist de komst van de politici preventief te verbieden. “Geconfronteerd met deze zware bedreiging voor de publieke orde, heb ik vanmorgen een ordonnantie van de politie ondertekend om elke samenkomst gelinkt met dat project op ons grondgebied te verbieden”, zegt Fabrice Cumps, PS-burgemeester van Anderlecht. “Wij zullen nooit toegeven aan provocaties van extreemrechts die als enige doel hebben om alle positieve dynamiek en inclusie te vernietigen.”