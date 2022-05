“Catastrofe” voor Russisch leger: volledig bataljon verloren bij poging om rivier over te steken

Een volledig bataljon van het Russische leger, met meer dan honderd legervoertuigen en mogelijk meer dan duizend soldaten, heeft volgens Oekraïense inlichtingendiensten de voorbije dagen tevergeefs geprobeerd om de pontonbrug over de Siverski Donetsk-rivier over te steken. Rusland wilde dat doen om van Izjoem - in Russische handen - naar Sjevjerodonetsk - in Oekraïense handen - te geraken en de Oekraïense troepen in de rug aan te vallen om de stad in handen te krijgen.

Het Oekraïense leger heeft daar een stokje voorgestoken door een grote artillerieaanval uit te voeren. De foto’s daarvan zagen we de voorbije dagen al: de pontonbrug werd aan flarden gebombardeerd en errond liggen over een afstand van wel honderd meter vele tientallen wrakken. Het is duidelijk dat Oekraïne op de hoogte was van wat Rusland ging proberen en daar wel heel gericht op gereageerd heeft. Een kaakslag van formaat voor het Russische leger en volgens The Telegraph zelfs “een catastrofe, een emblematisch voorbeeld van de Russische militaire mislukkingen in Oekraïne”.

© via REUTERS

© via REUTERS

Nieuwe poging

Toch gaven de Russen niet op. Op dronebeelden is te zien hoe ze donderdag een nieuwe poging gedaan hebben om een pontonbrug over de rivier aan te leggen. Dat gebeurde deze keer aan de andere kant van de rivier. Opnieuw waren de Oekraïners op de hoogte en namen ze de brug en de Russische troepen onder vuur. Overlevenden moesten zwemmen voor hun leven, zo blijkt uit de beelden en informatie van inlichtingendiensten.

© informnapalm

Enorme druk

Het zijn de zoveelste militaire verliezen van het Russische leger in Oekraïne, en volgens het Britse ministerie van Defensie zijn ze erg veelzeggend. “Rusland investeert veel mankracht aan de omgeving van Izjoem en Sjevjerodonetsk”, schrijft het in een dagelijkse analyse op Twitter. “Om een doorbraak te forceren richting Slovjansk en Kramatorsk. Hun belangrijkste doel daarbij is om de Oekraïense militairen die er zijn te omsingelen en te isoleren zodat ze geen versterking of steun kunnen krijgen uit het westen van het land.”

Maar bij deze “succesvol voorkomen” aanval verloor Rusland “een significant aantal gepantserde voertuigen uit minstens één tactisch bataljon, net als de pontonbruggen”. Dat Russen rivieren proberen over te steken, zegt volgens het ministerie veel over hun wanhoop. “Rivieren oversteken in een gebied waar om gestreden wordt is een heel riskant manoeuvre. Dit toont duidelijk onder hoeveel druk die Russische officieren staan om vooruitgang te boeken in hun operaties in Oost-Oekraïne. De Russische troepen hebben geen significante vooruitgang kunnen boeken, zelfs niet na het herorganiseren van hun strijdmacht.”