Acht jaar cel voor afgedwongen tongkus bij minderjarige: “Een vorm van penetratie zonder instemming, en dus verkrachting”

Een Brusselse rechter heeft een opmerkelijk vonnis geveld in een zaak van zware kindermishandeling. De magistraat stelt daarin dat de tongkussen, die de man kon afdwingen bij het jonge slachtoffer, gelijk staan aan verkrachting. “De tongkus is in dit geval een vorm van penetratie zonder instemming en in een seksuele context.”

De feiten speelden zich af tussen 2018 en 2020. Michel S. (74) en zijn vrouw verhuurden een deel van hun pand in Schaarbeek aan een echtpaar dat drie dochters had. Tussen beide koppels klikte het meteen. De huisbazen sprongen graag in om de kinderen van hun huurders naar school te brengen of terug te halen, zij vingen de meisjes op als hun ouders uit huis waren. “Wij beschouwden Michel en zijn vrouw als de derde grootouders van onze kinderen”, getuigden de ouders op het proces.

Penetratie

Tot de oudste dochter, toen amper 13 jaar, in 2021 haar ouders vertelde wat Michel gedurende twee jaar met haar gedaan had: haar uitkleden, haar strelen, haar verplichten om hem te bevredigen, dubbelzinnige opmerkingen maken over haar borsten die groeiden,... Soms gebeurde het allemaal terwijl zijn vrouw in een naburige kamer met het huishouden was.

Op het proces waren zowel de dader als het slachtoffer het nochtans met elkaar eens: tot een penetratie in de traditionele zin van het woord was het nooit gekomen. Maar plots kwam het tongzoenen ter sprake. In veel gevallen wordt een gedwongen tongkus beschouwd als een vorm van aanranding van de eerbaarheid. Niet door de voorzitter van de 54ste correctionele kamer in Brussel. “Het strafwetboek beschrijft de verkrachting als een seksuele penetratie, op welke manier ook en met welk middel ook, van een persoon die daar niet mee instemt. De mond kan beschouwd worden als deel uitmakend van seksuele activiteiten. Al wie er met wat dan ook verplicht en met opzet wil binnendringen, maakt zich schuldig aan verkrachting.”

Beloofd te zwijgen

De lijdensweg van het tienermeisje duurde twee jaar. Bijna wekelijks werd zij door Michel op een of andere manier aangerand. Zij durfde er met niemand over te spreken omdat ze Michel beloofd had om erover te zwijgen. Zij wou haar ouders ook niet bezorgd maken, verklaarde zij voor de rechtbank. Tot zij de moed vond om Michel te zeggen dat het moest stoppen. En zij haar ouders op de hoogte bracht.

Michel S. werd veroordeeld voor verkrachting op een kind tussen 10 en 14 jaar met de verzwarende omstandigheid dat het slachtoffer geregeld bij hem verbleef. De rechter vond hem ook schuldig aan aanranding op de eerbaarheid op een kind van minder dan 16 jaar. Hij veroordeelde Michel S. tot 8 jaar cel.