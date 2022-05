Strafonderzoek naar Sihame El Kaouakibi afgerond

Ruim een jaar nadat de bom rond Sihame El Kaouakibi is gebarsten, komt er schot in het strafonderzoek. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft zijn onderzoek afgerond. Dat laat het Antwerpse parket weten. Op basis van dat onderzoek moet het parket nu een eindvordering instellen. Daarin moet onder meer duidelijk worden waarvan El Kaouakibi precies wordt verdacht en of er ook personen uit haar omgeving beschuldigd worden. Vervolgens moet de raadkamer zich dan nog uitspreken, en pas daarna zal duidelijk zijn of het effectief tot een rechtszaak komt en tegen wie precies. Die hele verdere procedure zal dus vermoedelijk nog enkele maanden duren.

Toch komt deze eerste stap al vroeger dan verwacht. Bij veel financiële onderzoeken duurt deze fase veel langer. Het zal vooral uitkijken zijn naar de volgende stap, de eindvordering. Mogelijke beschuldigingen tegen El Kaouakibi daarin zijn misbruik van subsidies, witwassen en misbruik van vertrouwen. Dan moet bovendien duidelijk worden of ook leden van de raad van bestuur van haar jongerenorganisatie Let’s Go Urban worden vervolgd, net als haar partner met wie ze meerdere bedrijfjes heeft opgericht.

Naast het strafonderzoek loopt tegen El Kaouakibi ook een rechtszaak voor de ondernemingsrechtbank. Dat gaat onder meer over het faillissement van JJ House, de commerciële evenementenlocatie die zij uitbaatte. Volgende week moet de Antwerpse rechtbank zich uitspreken over een claim van de curator van 1 miljoen euro tegen El Kaouakibi en haar partner.

