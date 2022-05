Vader van Maïlys (18) geeft aangrijpende getuigenis en schetst ontluisterend beeld van “bezeten” Alexander Dean: “Mijn levenslust is weg”

“U hebt geen idee hoe het is om te aanschouwen hoe koelbloedig en emotieloos je dochter wordt vermoord. Ik ben mijn ziel verloren. De levenslust is weg. Ik geniet niet meer.” Op het assisenproces rond de bodybuilder heeft na de mama vrijdagochtend ook de papa van Maïlys (18) een pakkende getuigenis afgelegd. Na de derde ontmoeting met Alexander Dean wist hij dat het fout zat. “Ik zag in zijn ogen de blik van een moordenaar.”