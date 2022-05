Wouter Beke (CD&V) is Vlaams minister af. Maar niet politicus af. Hij gaat zetelen in de CD&V-Kamerfractie en neemt allicht de post van burgemeester in Leopoldsburg effectief op. Maar wat kan hij politiek nog echt betekenen en zit er nog een terugkeer in naar een politieke topfunctie? Drie politicologen geven de antwoorden.