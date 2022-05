Bonobo ontsnapt uit verblijf in Planckendael, dierenpark ontruimd

Er is een bonobo, een mensaap, ontsnapt uit zijn verblijf in de zoo van Planckendael. Het dier is in een boom gekropen in de buurt van zijn verblijf, het park is ontruimd.

Het verblijf van de bonobo’s, nog een vrij nieuwe attractie, is een van de populairste plekken om te bezoeken in het Mechelse dierenpark. Er verblijft een twintigtal dieren in. Een van hen is er vrijdag in geslaagd om uit het verblijf te ontsnappen en in een boom in de buurt te kruipen.

Het dierenpark werd daarop meteen ontruimd. Iedereen kon in veiligheid gebracht worden buiten het park of in de gebouwen van het park. “Op dit moment is het park ontruimd, is de politie ter plaatse en proberen de verzorgers hem in het gebouw te loodsen”, zegt woordvoerster Ilse Segers.

In 2016 slaagde een leeuwin in het dierenpark er al eens in om te ontsnappen uit haar verblijf. Ze liep vier uur vrij rond in het park en moest helaas gedood worden omdat ze te dicht kwam bij bezoekers die vast zaten in een oude treinwagon in het park.

