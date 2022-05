Na verbod in Molenbeek en Anderlecht: Dewinter en Wilders worden meteen tegengehouden aan grens Sint-Joost

“Dit is blijkbaar een no-go-zone geworden voor iedereen die zich islamkritisch opstelt”, stelt Dewinter wanneer hij met collega Wilders tegengehouden wordt door de politie.

De wandeling ging van het Vlaams Parlement naar het Madouplein, maar daar werden Dewinter en Wilders meteen opgewacht door een politieagent met de politieverordening in de hand. Verder dan de grens mochten beide politici niet.

Tweede keer

Na hun poging tot een ‘islamsafari’ in Molenbeek in 2017, is het de tweede keer dat de extreemrechtse kopstukken een Brusselse gemeente niet in mogen. Dewinter kondigde aan dat hij opnieuw naar de Raad van State stapt om de beslissing aan te vechten. In 2021 kregen de politici gelijk dat de politieverordening van Molenbeek uit 2017 ongewettigd was.

“Ik ben beschaamd dat ik als politicus niet in staat ben om vast te stellen wat er moet vastgesteld worden: dat de gemeenten volledig geïslamiseerd zijn. Dat is wat de burgemeesters niet willen laten zien”, verklaart Dewinter. “Dit is geen politieverordening, maar een fatwa en het toont dat de islam het hier voor het zeggen heeft”, vervolgt hij.het Vlaams Belang-parlementslid.

Nooit meegemaakt

Geert Wilders treedt zijn collega bij en benadrukt dat hij al heel veel landen en islamitische regio’s heeft bezocht, maar dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. “We wilden laten zien dat dit een stukje westers grondgebied is, waar we onze eigen cultuur en waarden kwijtraken. Ik heb nooit begrepen waarom we hier op de stoep worden gestopt. Ik heb daar geen woorden voor”, zegt Wilders. De Nederlandse politicus haalde ook nog uit naar Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS), want hij benadrukte dat ze op vreedzame manier door Molenbeek wilden wandelen.

“Burgemeester Moureaux vindt het blijkbaar belangrijker om de aanhangers van de islam te accomoderen. Daarmee is molenbeek jullie eigen meest prominente lokale kalifaat, de facto een no-gozone geworden voor parlemtariërs. Dat is een onaanvaardbare capitulatie”, vindt Wilders.

Wandeling

Aangezien het gewoon om een wandeling gaat, werd beide heren gevraagd waarom ze dan toch een aanvraag indienen bij de betrokken gemeenten en burgemeesters. Het gaat dan om veiligheidsreden en de bedreiging waar de Nederlandse politicus Wilders mee te maken heeft.

Bij de terugkeer naar het Vlaams parlement na de korte wandeling kwam de politie nog tussen toen drie tegenhangers Wilders en Dewinter met een spanddoek opwachten. Hun identiteit werd gecontroleerd.