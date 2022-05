Onderzoek naar manier hoe Trump met vertrouwelijke documenten omging gaat volgende fase in

Er werd minstens één dagvaarding uitgestuurd naar de National Archives om de dozen met gevoelige documenten over te dragen, en verschillende vroegere medewerkers van Trump kregen een uitnodiging voor een verhoor, meldt The New York Times op gezag van ingewijden. Het gaat om medewerkers die in contact waren met Trump in de laatste dagen van zijn presidentschap.

Het onderzoek focust op de ontdekking van de National Archives in januari, dat Trump op het einde van zijn presidentschap vijftien dozen meenam naar zijn woning in Mar-a-Lago. Het ging om dozen met overheidsdocumenten, aandenkens, geschenken en brieven. Nadat de dozen werden teruggebracht naar het archief, troffen medewerkers documenten aan “met elementen die gemarkeerd waren als geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie”, meldde het agentschap in februari aan het Congres.

Onderzoek

In april raakte bekend dat de federale overheid een onderzoek gestart was, nu het dossier werd doorgestuurd naar de grand jury breekt een volgende fase aan.

“President Trump heeft alle documenten behandeld in overeenstemming met de wetten en regels. Pogingen om dat nu nog in twijfel te trekken zijn politiek gemotiveerd en misplaatst”, reageerde Taylor Budowich, een woordvoerder van Trump.

In onderzoeken naar het omgaan met geclassificeerde documenten worden zelden aanklachten ingediend. Justitie opent die onderzoeken echter om uit te maken of zeer gevoelige informatie mogelijk werd vrijgegeven, zodat de inlichtingendiensten maatregelen kunnen nemen om bronnen en methodes te beschermen.