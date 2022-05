DE STEMMEN VAN ASSISEN. Hoogspanning op proces-Aquino: “Die clans zijn allemaal razend op elkaar”

Het proces over de moord op drugbaron Silvio Aquino is een week ver, en zorgde al voor heel wat opschudding. Er was het dreigende keelgebaar van beschuldigde Sandro Hamidovic, er zijn draconische veiligheidsmaatregelen en er kwam dan tóch een volledige bekentenis. Reporter Cedric Lagast volgt het proces voor ons. Hij beschrijft in deze podcast het verhaal van de moord en de sfeer van de voorbije dagen in de zaal. “Er heerst hoogspanning. Die clans zijn allemaal razend op elkaar.”