Seraing mikt op José Jeunechamps als nieuwe coach

Er zijn heel wat eersteklassers op zoek naar een nieuwe coach, maar bij Seraing hopen ze snel hun nieuwe T1 voor te stellen. De Metallo’s bleven na de baragematchen in 1A, maar de Franse trainer Jean-Louis Garcia (59) bleef niet aan boord. Seraing zoekt nu naar een trainer met wat meer ervaring in de Belgische competitie die ook wordt goedgekeurd door hun Franse moederclub Metz. Daarvoor zijn ze nu uitgekomen bij José Jeunechamps (55). De Luikenaar was afgelopen seizoen nog hoofdcoach bij Moeskroen dat ophoudt als profclub. Hij werkte eerder ook als assistent bij Cercle, OHL, Antwerp en Standard waar Jeunechamps ook even interim-trainer was. In 2016 leidde hij trouwens al Seraing. Op La Paray hopen ze snel op een doorbraak in het trainersdossier. (jug)