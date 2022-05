Schoolkinderen uur lang in binnenverblijf van olifanten ondergebracht na ontsnapping bonobo in Planckendael

De daguitstap van de leerlingen van het eerste leerjaar van het Virgo Maria Instituut in Merksem naar Planckendael is veel vroeger afgelopen dan gepland. Maar de kinderen houden er wel een straf verhaal aan over. De 66 lagere schoolkinderen werden na de ontsnapping van de bonobo halsoverkop in veiligheid gebracht in het overdekte gebouw van de olifanten en moesten daar een uur verblijven alvorens geëscorteerd te worden naar de uitgang van het park.

Een zonnige lentedag leek het begin in te luiden van een fantastisch schooluitstapje naar Planckendael, … tot een ontsnapte bonobo daar eigenhandig een stokje voor stak. “Het is vrijdag de dertiende voor iets”, zegt Sara Rosquin. Zij vertrok vrijdagochtend met drie andere leerkrachten en 66 kinderen van het eerste leerjaar naar het dierenpark in Muizen, maar zaten op het middaguur alweer op de bus huiswaarts.

“We waren ongeveer een uur in de zoo en stonden achter het verblijf van de olifanten, tot er iemand van het park ons kwam zeggen dat we meteen naar binnen moesten”, zo doet juf Sara haar relaas. “In eerste instantie moesten we met z’n allen naar het voorkot, maar kort daarop werden we verzocht om in het verblijf van de olifanten zelf te gaan schuilen.” De olifanten verbleven op dat moment in hun buitenperk.“Een medewerker van Planckendael vertelde ons dat een bonobo ontsnapt was, nadat er tussen de apen ruzie was ontstaan en één van hen in paniek het eiland was ontvlucht.”

Spannend

En zo stonden de jongens en meisjes van Virgo Maria plots met hun voeten in het zand, waar anders de gigantische olifanten hun poten in zetten. Sommigen waren aanvankelijk wat beduusd, anderen beleefden de tijd van hun leven op de berg zand en de boomstronken die er zijn aangebracht voor de grote viervoeters. “Een aantal van de kinderen vond het aanvankelijk wel wat spannend, maar we hebben ze snel gerust kunnen stellen”, zegt Sara. “Gelukkig is er ook geen enkel kindje in de uitwerpselen gevallen die verspreid lagen in het verblijf”, lacht ze.

Uiteindelijk moesten ze wel een uur lang in het olifantengebouw blijven. “We hebben dan maar ’s middags onze boterhammen daar opgegeten, speciaal wel.”

SWAT-team

“Op een gegeven moment werden we, samen met andere bezoekers die met ons in het gebouw moesten schuilen door een aantal medewerkers van Planckendael in een aantal groepen naar buiten geëscorteerd. Ze vertelden ons dat ze nu de orders moesten opvolgen van het SWAT-team van de politie die in het geval van een potentieel gevaarlijke situatie als deze de operatie in handen nemen.”

Juf Sara en haar kinderen van het eerste studiejaar worden door medewerkers van Planckendael naar buiten geëscorteerd. — © rr

En zo zaten de klasjes, nauwelijks een drietal uurtjes na hun aankomst in Mechelen alweer op de bus naar Merksem. “Spijtig voor hen, ook al omdat het voor hen de tweede schooluitstap is dit jaar die in het water valt, nadat eerder in februari de schooluitstap naar Mega Speelstad op het laatste moment werd afgeblazen door het stormweer. Maar we maken er vandaag nog het beste van en gaan straks waarschijnlijk nog naar een buitenspeeltuin. En de kinderen houden er nu ook een unieke ervaring aan over.”