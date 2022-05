Titelkoorts bij Club Brugge: groot scherm én dj aan Jan Breydel voor match op Antwerp, bij titel rijdt spelersbus naar stadion

De 18de landstitel wenkt, en Club Brugge laat niets aan het toeval over. Zondag plaatst het een groot scherm aan het Jan Breydelstadion waar de fans de uitmatch op Antwerp samen kunnen volgen. En indien de titel binnen is, houdt de spelersbus na de wedstrijd halt aan Olympia. Om dan samen een (eventueel) volksfeest op gang te trappen.

Gans Club Brugge telt in spanning af naar de verplaatsing op de Bosuil zondag. Het staat op een zucht van de titel, en daarom wordt toch al het een en ander georganiseerd. Als Club wint (of even goed doet als Union later die dag) en voor de 18de keer landskampioen wordt, houdt de spelersbus na de match halt aan Jan Breydel om daar samen met de fans te vieren. Dat gebeurt ten vroegste tijdens de vooravond.

Overdag wordt een groot scherm geplaatst aan de noordtribune: daar kunnen supporters de match samen kunnen volgen. Om 13.00 worden de fans op parking Noord opgewarmd door een dj, er worden ook kraampjes met drank, eten en merchandise voorzien.