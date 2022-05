Union-coach Felice Mazzu blijft strijdvaardig: “We blijven geloven in de titel tot het mathematisch niet meer kan”

De teleurstelling was enorm na de dubbele nederlaag tegen Club Brugge. Weg leidersplaats, en waarschijnlijk ook weg titel. “De hele ploeg was natuurlijk enorm teleurgesteld”, blikt ook Felice Mazzu nog een laatste keer terug. “We hebben de wedstrijd van woensdag nog eens herbekeken, en het is erg frustrerend. Club was in onze vier onderlinge wedstrijden nooit de betere van ons, maar daar moeten we nu mee leren omgaan.”

“We beslisten om de spelers donderdag een dagje vrij te geven, om de hoofden leeg te maken. Ik denk dat dat deugd gedaan heeft. Het is belangrijk om mentaal weer top te zijn voor zondag. We hebben zin om in de volgende twee wedstrijden toch nog iets moois neer te zetten, dat zijn we ook verschuldigd aan onze fantastische supporters.”

Nu Club een voorsprong heeft van 3,5 punten op Union, lijkt het sprookje definitief een halt te zijn toegeroepen. Al wil Mazzu daar nog niet van weten. “Of we ons nu moeten focussen op die tweede plek? Nee. Het klopt dat Anderlecht dichterbij komt en dat we nog derde kunnen worden, maar ook de eerste plaats is nog niet gaan vliegen. We blijven erin geloven tot het mathematisch niet meer kan. We weten dat Antwerp in staat is om een goede wedstrijd te spelen tegen Club, dus je weet maar nooit”, blijft de 56-jarige coach succesvol. “Als wij onze wedstrijd tegen Anderlecht beginnen, weten we al het resultaat van Brugge. Als zij dan al kampioen zijn, zullen we pas ons objectief veranderen.”

© BELGAIMAGE

Anderlecht verwacht “makkelijke wedstrijd”

Maar de focus ligt dus op de wedstrijd tegen Anderlecht, dat de smaak de afgelopen wedstrijden flink te pakken heeft. “De uitlatingen van Anderlecht gisteren waren duidelijk: ze willen nog vol gaan voor die tweede plaats. Mentaal denken ze dat ze beter zijn als ons en dat wij heel laag zitten, waardoor het voor hen een makkelijke wedstrijd zal worden. Maar we beseffen dat zij zo over ons denken, dus het is aan ons om daar correct op te reageren”, aldus Mazzu.

Mazzu kan zondag alleszins niet rekenen op Koki Machida: de Japanner pakte rood tegen Club en is geschorst. Daardoor komt Siebe Van der Heyden hoogstwaarschijnlijk terug in de basis. Of Bart Nieuwkoop - woensdag niet aan de aftrap door last aan de heup - zondag speelt, is voorlopig onduidelijk.