Minister Annelies Verlinden en Pro League-CEO Lorin Parys over actieplan tegen hooliganisme: “Strengere sancties, maar we willen vooral een mentaliteitswijziging”

Een stadionverbod voor tien jaar of zelfs levenslang en strengere identiteitscontroles bij de ticketverkoop en aan het stadion. Het zijn maar enkele van de vernieuwingen in het nieuwe actieplan rond hooliganisme van de Pro League, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de voetbalbond. “We willen het voetbal doen groeien door ervoor te zorgen dat het een familie-uitje wordt, waar niemand over zijn veiligheid hoeft na te denken. Al kan een veiligheidsplan nooit 100% waterdicht zijn.”