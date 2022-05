Brian Priske hekelt interne druk en waarschuwt Vanaken: “Haroun zal hem overal volgen, ook op het toilet”

Vertrouwen. Anderlechtcoach Vincent Kompany filosofeerde er al over in de aanloop naar het terugduel tegen Antwerp. Brian Priske haalde het donderdag na de match en vrijdag op zijn persbabbel aan als reden waarom zijn ploeg ten onder ging tegen paars-wit. Het is nu kwestie om dat vertrouwen zo snel mogelijk op te krikken, want de Great Old wil koste wat het kost vermijden dat Club Brugge zondag de titel komt vieren op de Bosuil. “Hans Vanaken mag zich weer aan een moeilijke match verwachten.”

Tegen Club Bruggen en Union zat het nog goed met het vertrouwen in Antwerpse rangen. “Ze spelen anders. Toen konden we vechten, het hen moeilijk maken”, aldus Priske. “In de eerste match tegen Anderlecht was er die vroege tegenslag, gevolgd door een slecht begin aan de tweede helft. Dan zakt het vertrouwen langzaamaan weg. Eén van de redenen van onze zwakke eerste helft op donderdag.”

Interne druk

Nochtans beschikt Priske over enkele ervaren jongens die het gewend zijn om met een immense druk te voetballen. Denk maar aan De Laet, Haroun en Nainggolan. “Zij proberen de groep mee te slepen, maar ze kunnen ook niet alles. Sommige jongeren - bijvoorbeeld Dwomoh, Balikwisha, Vines en Yusuf - spelen voor de eerste keer in een topclub. De eerste keer met deze druk. De externe druk, van supporters en van jullie (journalisten, red.), dat is één ding. Maar als het interne druk is, dan is het soms wel erger”, verwijst Priske naar de tirade van voorzitter Paul Gheysens in de kleedkamer tegen STVV.

Een opvallend beeld donderdag: Priske die tijdens de rust in de spelerstunnel overleg pleegde met Seck, De Laet en Nainggolan. “Ik las dat zoiets negatief is. Dat begrijp ik niet. We zijn 2022. Ik ben de trainer en ik ben de baas. Ik zal ook altijd de eindverantwoordelijkheid nemen, maar je hebt je spelers nodig. Zo simpel is het. Ik heb enkele belangrijke spelers bij me geroepen om uit te leggen wat ik van plan was in de tweede helft: hetzelfde doen, maar dan compacter. Ik heb ook gewoon een goede reactie gezien in de tweede helft. We wonnen die met 0-1 en ik begrijp nog steeds niet waarom die goal van Miyoshi werd afgekeurd.”

Vanaken schaduwen

Aan de coach om zijn manschappen snel weer vertrouwen te schenken, want zondag staat er een levensbelangrijk duel op het programma. Niet voor de punten, wel voor de eer. Club Brugge heeft zondag (13u30) op de Bosuil aan een zege genoeg om zijn derde opeenvolgende landstitel te pakken. “We hebben niets meer te verliezen en ik verwacht dan ook dat we het hen heel moeilijk gaan maken. Dat is onze job. Ik weet hoeveel het betekent voor onze supporters. In de derby hebben we ook twee keer gevochten voor ons eergevoel. Zo zal het zondag opnieuw zijn.”

In Brugge maakte Antwerp het de landskampioen al moeilijk en verloor het na een lucky goal van Buchanan. Wat toen opviel, was dat Vanaken permanent geschaduwd werd door Faris Haroun. “Vanaken mag zich opnieuw klaarmaken voor een moeilijke match tegen Faris. Als Vanaken naar het toilet gaat, zal Faris meegaan”, besloot Priske.