Bezoekers Pairi Daiza krijgen dit weekend voor het eerst leeuwenwelpen Albi en Leo te zien

Op de ochtend van 20 februari waren de verzorgers en de dierenarts van Pairi Daiza getuige van de geboorte. De welpen, waarvan het geboortegewicht is geschat op ongeveer 500 gram, werden sindsdien nauwlettend in de gaten gehouden, en leefden apart met hun moeder.

Ook in de natuur neemt de moeder van jonge welpjes tijdelijk wat afstand van de groep, in dierentuinen wordt uit veiligheidsoverwegingen de keuze gemaakt om hen af te zonderen van de vader.

80 dagen na hun geboorte zijn de jonge broers en de moeder nu klaar om hun vader Kenya (9 jaar), en ook de bezoekers van Pairi Daiza te ontmoeten. De twee welpen, die van hun verzorgers de namen Albi en Leo kregen, wegen elk 7 kg.

Tim Bouts, dierenarts van Pairi Daiza: “Vanaf het begin is het vrouwtje uiterst beschermend geweest voor haar kroost. De welpen zogen goed en hebben de nodige verzorging gekregen. Ze hebben een goede motoriek. Samen met het hele team houden we hen goed in de gaten, maar we grijpen zo min mogelijk in om zo de natuur haar gang te laten gaan.”

Vanaf dit weekend kunnen de bezoekers Albi en Leo met hun ouders in het binnenverblijf bekijken in “The Land of Origins”, de wereld van Pairi Daiza die de sfeer van landschappen en culturen uit Afrika weergeeft.

De geboorte van Albi en Leo is overigens geweldig nieuws voor de soort. De leeuwen zijn door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) geclassificeerd als “kwetsbaar”, en hun aantallen in het wild gaan in dalende lijn. Ze zijn vooral slachtoffer van jagers die een trofee mee naar huis willen nemen, en de inperking van hun leefgebied door menselijke activiteit. Er zijn nog minder dan 25.000 exemplaren over in Afrika.