Dinoskelet geveild voor bijna 12 miljoen euro

Een skelet van de dinosaurussoort Deinonychus antirrhopus heeft bij een veiling in de Verenigde Staten bijna 12 miljoen euro (12,4 miljoen dollar) opgebracht. Dat is een pak meer dan de prijs van 4 tot 6 miljoen dollar die veilinghuis Christie’s op de 110 miljoen jaar oude beenderen had geplakt.

De dinosaurus heeft ook een grote broer in Hollywood: de makers van de hitfilm “Jurassic Park” modelleerden hun velociraptor naar de dinosaurus die in de Amerikaanse staat Montana werd gevonden. Deinonychus was echter veel kleiner dan de bloeddorstige carnivoor uit de iconische film van Steven Spielberg. Het nu geveilde skelet meet door zijn lange staart meer dan drie meter, maar is slechts 1,58 meter hoog.